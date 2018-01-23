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В МГУ объяснили недопуск студента в кипе к экзамену правилами вуза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Студента МГУ не допустили к экзаменам в кипе из-за правил вуза.

Информацию об этом распространил во вторник, 23 января, профессор географического факультета Вячеслав Бабурин, который отказался принимать экзамен у студента в головном уборе.

«Как во всяком учебном заведении, в университете есть устав, в котором в том числе прописана форма одежды — в помещении ходят без верхней одежды и без головных уборов», — цитирует его РБК.

В итоге экзамен у студента принял другой преподаватель.

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов заметил, что Бабурин поступил по правилам вуза.

17 января портал iz.ru рассказал, что молодой человек выбежал на сцену во время вступительной речи модератора и кинул разорванные листовки главе «Роснано» Анатолию Чубайсу в лицо. Инцидент произошел в здании университета РАНХиГС.

Листовки с призывами отменить либеральные реформы и приватизацию 1990-х годов XX века в России бросил в лицо Чубайсу человек с бейджем «студент» во время экспертной лекции Гайдаровского форума.

 

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