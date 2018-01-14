Факультет когнитивных наук может появиться в МГУ

Факультет когнитивных наук может появиться в Московском государственном университете (МГУ) им. М. Ломоносова.

О таких планах рассказал ректор университета Виктор Садовничий в воскресенье, 14 января.

«Я уже проговорился: может быть, следующим шагом станет создание факультета когнитивных наук — это тоже океан неизученный», — цитирует его агенство городских новостей «Москва».

Отмечается, что когнитивные науки — это область междисциплинарных исследований, изучающая познание и высшие мыслительные процессы с помощью информационных моделей.

Прогресс в этих науках, как полагают ученые, позволит «разгадать загадку разума», то есть описать и объяснить процессы в мозгу человека, ответственные за высшую нервную деятельность, и создать системы так называемого сильного искусственного интеллекта.

В сентябре МГУ занял 51-е место в списке лучших вузов мира по специальности «Искусство и гуманитарные науки» по версии рейтинга Times Higher Education. Как сообщает пресс-служба вуза, Московский университет улучшил свои показатели на 15 пунктов по сравнению с прошлогодней позицией.