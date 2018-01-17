Студент-нацбол бросил листовки Чубайсу в лицо на Гайдаровском форуме

Листовки с призывами отменить либеральные реформы и приватизацию 1990-х годов XX века в России бросил в лицо главе «Роснано» Анатолию Чубайсу молодой человек с бейджем «студент» во время экспертной лекции Гайдаровского форума.

Инцидент произошел в среду в здании университете РАНХиГС. Молодой человек выбежал на сцену во время вступительной речи модератора и кинул разорванные документы Чубайсу в лицо. Он обвинил политика во лжи и попытался пробраться к нему. Охранникам форума удалось вовремя его остановить. Дебошира схватили и увели.

«Как-то слабоват у нас левый протест стал», — сказал Чубайс, добавив, что в былые годы забрасывали и бутылками с кефиром.

По информации пресс-службы незарегистрированной политической партии «Другая Россия», студента, напавшего на главу «Роснано», зовут Арслан Ибрагимов, сообщает телерадиокомпания «Мир». По словам представителя партии, он является национал-большевиком.

Отметим, Чубайс рассказал в стенах академии о воздействии исторической инерции на Россию. Он модерировал секцию, основным докладом в которой была работа декана экономического факультета МГУ Александра Аузана «Эффект колеи в России и возможность стратегического поворота».