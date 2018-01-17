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Греф рассказал о паранойе менеджеров в поиске путей развития компании

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Постоянный поиск путей развития компании топ-менеджерами похож на паранойю, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.

«Сегодня люди, которые несут большую ответственность, неважно, это лидеры государства, я им вообще не завидую, лидеры крупных компаний, в шкуре которых я нахожусь, это во многом паранойя, паранойя конца», — приводит RNS слова Грефа.

Глава банка пояснил, что имеет в виду страх менеджера приблизить конец компании и войти в историю в этом качестве. В случае со Сбербанком, добавил Греф, речь идет о 176-летней истории банка, поэтому никому бы не хотелось быть на месте человека, приблизившего конец компании, существующей столько лет.

«Параноидальным состоянием» Греф назвал постоянное переосмысление решений и поиск новых путей развития, чтобы компания оставалась лидером, а не была «в хвосте».

Напомним, в декабре Герман Греф заявил, что не верит в банки и считает, что будущее в этой сфере принадлежит технологическим компаниям.

Греф сообщал ранее, что Сбербанк начинает разработку новой стратегии развития, которую представит акционерам в начале 2018 года. Новая стратегия банка предполагает автоматизацию многих банковских процессов, а также реализацию цифровых решений при помощи лаборатории искусственного интеллекта.

Как рассказал Греф ранее на форуме «Открытые инновации», Сбербанк в пиковые моменты обрабатывает около 4,5 тыс. операций в секунду, что не было бы возможным без искусственного интеллекта.

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