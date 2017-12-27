Чубайса обокрали на 1 млрд рублей

Сумма ущерба по делу о краже имущества председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса оценивается в 1 млрд рублей, передает ТАСС. Фигурантом данного дела является бывший партнер Чубайса Илья Сучков, заявил адвокат члена «Парнаса» Мусы Садаева, дело которого объединено с делом Сучкова.

Садаева обвиняют в краже внутреннего оборудования дома на сумму 69 млн рублей.

«Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья», — сказал адвокат Вячеслав Макаров.

Он также сообщил что дела Садаева и Сучкова были объединены в одно производство.

Адвокат также уточнил, что уголовное дело заведено по факту кражи имущества и жилого комплекса, расположенного в Одинцовском районе в деревне Переделки. В комплекс входят дом охраны, гостевой дом, жилой дом, газопровод, земельный участок и гараж.

Фигуранты дела заявили о своей невиновности. Вячеслав Макаров подчеркнул, что, по мнению Садаева и Сучкова, «имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову».

Член федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас») Муса Садаев был арестован 4 сентября. Он является фигурантом дела о краже в особо крупном размере.