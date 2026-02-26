По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех граждан России

Ивановский суд арестовал трех граждан России и отправил одного человека под домашний арест по делу об ограблении банка Halyk Bank в Казахстане. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми 26 февраля ознакомилось «РИА Новости».

Уточняется, что ограбление произошло в Павлодаре 11 ноября 2024 года. Уголовное дело было возбуждено в тот же день центральным отделом полиции города. Грабители причинили ущерб банку на сумму около 400 млн рублей.

Согласно материалам, россиянам было предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере.

На данный момент в СИЗО находится сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Как отметила его адвокат Анастасия Терехова, он и другие фигуранты уголовного дела не имеют отношения к произошедшему.

По ее словам, граждан обвинили только по причине того, что «они были в Павлодаре в тот день» без других доказательств. Адвокат добавила, что двое мужчин находились на территории Казахстана, чтобы посмотреть автомобили и доставить их в РФ.

