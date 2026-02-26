Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех граждан России

0
EN
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ивановский суд арестовал трех граждан России и отправил одного человека под домашний арест по делу об ограблении банка Halyk Bank в Казахстане. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми 26 февраля ознакомилось «РИА Новости».

Уточняется, что ограбление произошло в Павлодаре 11 ноября 2024 года. Уголовное дело было возбуждено в тот же день центральным отделом полиции города. Грабители причинили ущерб банку на сумму около 400 млн рублей.

Согласно материалам, россиянам было предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере.

На данный момент в СИЗО находится сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области. Как отметила его адвокат Анастасия Терехова, он и другие фигуранты уголовного дела не имеют отношения к произошедшему.

По ее словам, граждан обвинили только по причине того, что «они были в Павлодаре в тот день» без других доказательств. Адвокат добавила, что двое мужчин находились на территории Казахстана, чтобы посмотреть автомобили и доставить их в РФ.

Денежные отрешения: кто ответит за кражу 100 млн из депозитария в Сочи
Серия пропаж из сейфовых ячеек поставила под сомнение этот способ хранения средств и драгоценностей

Газета Der Spiegel 14 февраля сообщила, что в Германии произошло ограбление банковских ячеек в хранилище филиала Volksbank в городе Штуре в федеральной земле Нижняя Саксония. Уточнялось, что грабители после преступления ушли незамеченными. По информации издания, инцидент произошел после во время обеденного перерыва, грабители прошли в хранилище через отверстие в потолке и взломали двери.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026