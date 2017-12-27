Туляк обокрал помощника Кадырова на 600 тыс. рублей

Помощника главы Чечни Рамзана Кадырова — Хасайна Кадырова — обокрали в Москве, сообщает МК, ссылаясь на источник в полиции.

Кража произошла 26 декабря между 22.00 и 22.45 на Ленинградском проспекте. Неизвестный, разбив стекло Mercedes чиновника, похитил сумку, в которой лежали деньги, IPhone 6 и планшет IPad. Материальный ущерб составил 600 тыс. рублей.

Подозреваемым является 51-летний неработающий житель Тульской области. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Рамзана Кадырова назначили «помощником по добрым делам» главного Деда Мороза страны. Кроме того, волшебник подарил главе Чечни теплую безрукавку.