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Кадырова назначили «помощником по добрым делам» Деда Мороза

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что главный Дед Мороз России назначил его своим «помощником по добрым делам».

Кадыров отметил, что Дед Мороз впервые посетил Чечню. По его словам, «он давно хотел приехать и наконец-то исполнил свое желание». 

«Российский Дед Мороз подарил мне теплую безрукавку и присвоил мне звание своего помощника по добрым делам», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Стоит отметить, что Кадыров рассказал о том, что загадал вместе с Дедом Морозом: «мир во всем мире и счастье для всех детей на планете».

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