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Власти Польши расследуют празднование активистами дня рождения Гитлера

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Расследование в отношении активистов общественной организации «Гордость и современность», устроивших вечеринку в лесу по поводу дня рождения Адольфа Гитлера, проводят власти Польши.

Репортаж о неонацистах показали в эфире журналисты телеканала TVN24. Первым оценку событию дал министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский, заявивший, что пропаганда фашизма недопустима, сообщает телеканал «Звезда».

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро поручил начать следствие по делу о публичной пропаганде фашизма. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что произошедшее является «надругательством над памятью наших предков и их геройскими усилиями в борьбе за Польшу справедливую и свободную от ненависти», добавляет телеканал «360».

В конце сентября парламент Польши учредил комитет по регулированию выплаты Германией репараций за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Берлин отклонил требования Польши о репарациях: представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил о том, что Польша в 1953 году отказалась от выплаты. 

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