В Польше вынесен приговор участникам «голой акции» в бывшем концлагере Аушвиц

В Польше состоялся суд над участниками акции с раздеванием в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Участников перформанса приговорили к тюремным срокам и штрафам.

Акция прошла в марте 2017 года. Демонстранты у ворот бывшего концлагеря убили барана, разделись догола и закрыли слово Arbeit на надписи Arbeit macht frei («Труд делает свободным») растяжкой со словом Love («любовь»).

Полиция задержала 12 человек, в том числе граждан Германии, Польши и Белоруссии. Им были предъявлены обвинения в осквернении места памяти жертв нацизма и «убийстве барана с особой жестокостью».

Граждане Белоруссии Адам Беляцкий и Никита Володько были приговорены к 1,5 года и 1 году и 2 месяцам лишения свободы соответственно. Беляцкий также заплатит штраф в размере около $600 в пользу организации защиты животных. Помимо этого, белорусам запретили заводить животных на протяжении 10 лет, передает «РИА Новости».

Остальные участники акции оштрафованы на 10 тыс. злотых (около $3 тыс.) каждый. Кроме того, они получили ограничение свободы на 1 год.

Аушвиц-Биркенау — крупнейший нацистский лагерь уничтожения. В его стенах погибло около 1,4 млн человек. Войска Красной армии освободили лагерь 27 января 1945 года. После окончания Второй мировой войны на его месте был создан музей.