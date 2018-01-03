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Музей в бывшем концлагере Освенцим установил рекорд посещаемости

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Фото: TASS/ZUMA/Artur Widak
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Музей на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим-Биркенау установил рекорд посещаемости в 2017 году. За этот период там побывали 2,2 млн человек.

Около четверти гостей были родом из Польши, где расположен комплекс. Также, достаточно часто, туда приезжали граждане Великобритании и США.

Затем в списке идут туристы из Италии, Испании, Германии, Израиля, Франции, Чехии и Швеции, сообщается на сайте музея.

Отмечается, что на 50% возросло число посетителей из Украины.

До начала 2000-х музей Освенцим-Биркенау, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещали менее полумиллиона человек.

Во время Второй мировой войны это был крупнейший нацистский лагерь смерти, где погибли более 1,1 млн человек, большинство из которых – евреи.

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