Музей в бывшем концлагере Освенцим установил рекорд посещаемости

Музей на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим-Биркенау установил рекорд посещаемости в 2017 году. За этот период там побывали 2,2 млн человек.

Около четверти гостей были родом из Польши, где расположен комплекс. Также, достаточно часто, туда приезжали граждане Великобритании и США.

Затем в списке идут туристы из Италии, Испании, Германии, Израиля, Франции, Чехии и Швеции, сообщается на сайте музея.

Отмечается, что на 50% возросло число посетителей из Украины.

До начала 2000-х музей Освенцим-Биркенау, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещали менее полумиллиона человек.

Во время Второй мировой войны это был крупнейший нацистский лагерь смерти, где погибли более 1,1 млн человек, большинство из которых – евреи.