Памятник жертвам концлагерей осквернили во Франции
Неизвестные во французском Лионе осквернили стелу памяти 44 еврейских детей и 7 взрослых, погибших в фашистских концлагерях.
Речь идет о памятнике жителям городе Изье (департамент Эн), расположенного восточнее Лиона. Облава в этом городе была проведена в апреле 1944 года под руководством начальника лионского отделения гестапо Клауса Барби, получившего за свои зверства прозвище Лионский мясник.
Осквернение мемориала произошло вскоре после того, как в городе было отпраздновано 30-летие знаменитого судебного процесса над Клаусом Барби, передает ТАСС.
Стела была повалена и разбита, с нее сбита табличка с именами погибших, с описанием событий тех лет.
По факту произошедшего ассоциация «Дочери и сыновья французских евреев» совместно с мэрией Лиона подаст жалобу в судебные органы.