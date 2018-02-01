Прямой эфир

Эксперт назвал своевременным появление закона о «бандеровской идеологии»

0
Фото: Global Look Press/Caro/Bastian
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение сената Польши принять закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов является своевременным. Такое мнение высказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Закон этот появляется очень вовремя», — цитирует Родионова «Федеральное агентство новостей».

Эксперт предположил, что в Варшаве поняли, что безоговорочная поддержка всего того, что происходит на Украине, имеет довольно «губительное направление».

«Польша и прежде неоднократно давала понять, что очень недовольна происходящим в соседней стране», — отметил директор центра.

По мнению Родионова, Варшава послала Киеву однозначный и очень жесткий сигнал, однако главный вопрос в том, насколько сильными окажутся не изложенные на бумаге, а реальные репрессивные меры, передает RT.

Напомним, верхняя палата парламента Польши накануне приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Законопроект, подразумевающий наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы, вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и призывал Варшаву к диалогу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Украины обвинил Польшу в построении «исторической мифологии»
Порошенко назвал польский закон об украинских националистах неприемлемым

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017