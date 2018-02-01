Эксперт назвал своевременным появление закона о «бандеровской идеологии»

Решение сената Польши принять закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов является своевременным. Такое мнение высказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Закон этот появляется очень вовремя», — цитирует Родионова «Федеральное агентство новостей».

Эксперт предположил, что в Варшаве поняли, что безоговорочная поддержка всего того, что происходит на Украине, имеет довольно «губительное направление».

«Польша и прежде неоднократно давала понять, что очень недовольна происходящим в соседней стране», — отметил директор центра.

По мнению Родионова, Варшава послала Киеву однозначный и очень жесткий сигнал, однако главный вопрос в том, насколько сильными окажутся не изложенные на бумаге, а реальные репрессивные меры, передает RT.

Напомним, верхняя палата парламента Польши накануне приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Законопроект, подразумевающий наказание в виде штрафа или трех лет лишения свободы, вступит в силу после подписания президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и призывал Варшаву к диалогу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».