Прямой эфир

Глава МИД Украины обвинил Польшу в построении «исторической мифологии»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии». Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на фоне принятого сенатом Польши закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

 

 

По его словам, решение признать какие-либо нации преступными ведет в никуда. Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина всегда выступала за «равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей», однако не готова «воспринимать язык запретов и ограничений», передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в четверг сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов. Документ предусматривает запрет на использование выражения «польские лагеря смерти» и иных выражений, приравнивающих поляков к соучастникам преступлений нацистской Германии. Наказание также коснется тех, кто публично пропагандирует идеологию националиста Степана Бандеры и отрицает Волынскую резню, устроенную украинскими националистами.

Наказание за нарушение закона предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал данный закон неприемлемым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Польша готова сотрудничать с Украиной только на фундаменте исторической правды
Польша ввела уголовное наказание за бандеровскую идеологию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017