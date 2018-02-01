Глава МИД Украины обвинил Польшу в построении «исторической мифологии»

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии». Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на фоне принятого сенатом Польши закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 февраля 2018 г.

По его словам, решение признать какие-либо нации преступными ведет в никуда. Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина всегда выступала за «равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей», однако не готова «воспринимать язык запретов и ограничений», передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в четверг сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов. Документ предусматривает запрет на использование выражения «польские лагеря смерти» и иных выражений, приравнивающих поляков к соучастникам преступлений нацистской Германии. Наказание также коснется тех, кто публично пропагандирует идеологию националиста Степана Бандеры и отрицает Волынскую резню, устроенную украинскими националистами.

Наказание за нарушение закона предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Польши Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал данный закон неприемлемым.