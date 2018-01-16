Вопреки вандалам

После серии нападений радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве власти Украины усилили охрану здания. Как рассказал «Известиям» глава центра Константин Воробьев, представительство Россотрудничества на Украине продолжит работу, и речь о сокращении персонала пока не идет, несмотря на периодические провокации.

Первое нападение, организованное радикальным движением «Черный комитет», произошло в рождественскую ночь. Вандалы облили здание красной краской и выкрикивали экстремистские лозунги. В минувшую субботу радикалы вновь провели акцию у здания, заблокировав вход цепями и расклеив антироссийские листовки. По словам главы РЦНК в Киеве Константина Воробьева, украинские власти приняли меры, чтобы «оградить» представительство Россотрудничества от радикалов. Как уточнили источники «Известий» в Верховной раде, силовикам поступил приказ сверху взять ситуацию вокруг центра под контроль и мониторить в ежедневном режиме, в частности, из-за того что к ней приковано внимание ОБСЕ. И в случае новых провокаций «не позволять активистам переходить красную черту». Один из собеседников пояснил, что задача правоохранителей не пресекать попытки вандалов, а не допустить «масштабных провокаций, которые бы имели серьезные последствия».

— Какие-то радикальные структуры берут на себя функции государства и пытаются вершить неправедный суд. Тревожно, что в какой-то момент государство не сможет сдержать такое махновское движение, — сказал «Известиям» Константин Воробьев.

В связи с этой провокацией в СМИ вновь начали обсуждать вопрос о возможном закрытии центра науки и культуры. Ведь предпосылки к этому возникали неоднократно. Так, в конце 2017 года в Верховную раду поступил законопроект о денонсации соглашения о культурном и гуманитарном сотрудничестве с Россией (был подготовлен народным депутатом Ириной Фриз). Но в киевском отделении Россотрудничества «Известия» заверили, что РЦНК продолжит работу. По мнению Константина Воробьева, акции радикалов связаны с их желанием «заявить о себе в самом начале политического сезона».

— Центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, мы радикалов не боимся. Если будет свернуто гуманитарное сотрудничество, ни к чему позитивному это не приведет. Мы отправили ноту в МИД Украины, а в местной прессе инцидент вызвал живую реакцию. Надеемся, что все затихнет на какое-то время, — пояснил руководитель центра.

Еще в начале декабря в российской культурном центре в Киеве побывала делегация ОБСЕ во главе с Верховным комиссаром по делам нацменьшинств Ламберто Заньером. На этой встрече представители украинской общественности обратили внимание делегатов организации на борьбу с русским языком на Украине и провокационные заявления о необходимости закрыть отделение Россотрудничества. Именно эта встреча, рассказали источники в украинском парламенте, стала причиной оперативной реакции силовиков на действия вандалов.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил в беседе с «Известиями», что прекращать гуманитарное сотрудничество с Украиной нельзя. Напротив, по его мнению, необходимо развивать культурные связи, открывать кружки по изучению русского языка, проводить различные мероприятия, издавать учебники.

— Лучший ответ на провокации радикалов — продолжение и наращивание работы центра. А еще следовало бы поставить охрану, чтобы не получилось, как в Турции, когда погиб наш посол, — сказал российский депутат.

В РЦНК в Киеве не исключают, что провокации будут повторятся. Принятые украинскими властями меры носят профилактический характер, поэтому полностью быть уверенными, что не последуют новые нападения вандалов, невозможно. В МВД Украины на запрос о принятых мерах «Известиям» ответили, что этот вопрос касается национальной полиции, там оперативный комментарий предоставить к моменту публикации материала не смогли.