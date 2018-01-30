Представителей «Нацдружины» привели к присяге в Киеве

В украинской столице состоялось приведение к присяге представителей организации «Национальные дружины». Она была создана на основе нацбатальона «Азов».

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на профиль «Национальных дружин» в соцсетях, они созданы «с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов».

Кроме того, информагентство отмечает, что члены организации для установления «украинского порядка» не побоятся применять силу.

Добровольцы «Нацдружины» будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией, однако, согласно их информации, в случае бездействия правоохранительных органов активисты откажутся от координации с властями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сейм Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти и ввел уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны.