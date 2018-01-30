Прямой эфир

Представителей «Нацдружины» привели к присяге в Киеве

0
Фото: Global Look Press/Tarasov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинской столице состоялось приведение к присяге представителей организации «Национальные дружины». Она была создана на основе нацбатальона «Азов».

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на профиль «Национальных дружин» в соцсетях, они созданы «с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов».

Кроме того, информагентство отмечает, что члены организации для установления «украинского порядка» не побоятся применять силу.

Добровольцы «Нацдружины» будут патрулировать улицы бесплатно при сотрудничестве с полицией, однако, согласно их информации, в случае бездействия правоохранительных органов активисты откажутся от координации с властями.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сейм Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти и ввел уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд Киева арестовал на два месяца напавших на храм радикалов
Цоя, Высоцкого и Булгакова в Киеве назвали «щупальцами русского мира»

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017