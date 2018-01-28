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Суд Киева арестовал на два месяца напавших на храм радикалов

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Фото: kyiv.npu.gov.ua
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Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток радикалов, которые подожгли храм Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Десятинного монастыря в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы монастыря в воскресенье, 28 января.

«Вынесено решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца или залог в сумме 2,2 млн гривен ($77,2 тыс.)», — цитирует сообщение ТАСС.

Поджог был осуществлен 25 января при помощи бутылок с зажигательной смемью.

10 января Украинская православная церковь обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы. Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести «агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены» зданий.

Сообщается, что на наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах.

24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Украинской православной церкви Московского патриархата.

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