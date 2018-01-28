Суд Киева арестовал на два месяца напавших на храм радикалов
Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток радикалов, которые подожгли храм Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Десятинного монастыря в центре Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы монастыря в воскресенье, 28 января.
«Вынесено решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца или залог в сумме 2,2 млн гривен ($77,2 тыс.)», — цитирует сообщение ТАСС.
Поджог был осуществлен 25 января при помощи бутылок с зажигательной смемью.
10 января Украинская православная церковь обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы. Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести «агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены» зданий.
Сообщается, что на наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах.
24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Украинской православной церкви Московского патриархата.