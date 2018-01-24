Москва требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Церкви

Россия требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по притеснению Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Продолжается попустительство захватам храмов канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее клира и верующих, не прекращаются попытки ограничить деятельность этой крупнейшей конфессии Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Лавров добавил, что международные организации не реагируют на эти факты.

10 января Украинская православная церковь обвинила радикалов в нападении на ее храмы в центре Одессы. Пресс-служба местной епархии сообщила, что группа из шести «агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены» зданий.

Сообщается, что на наклейках было написано «Осторожно, Московский патриархат!», а также указано расстояние до Москвы в километрах.

8 января радикалы заблокировали въезды в пещеры Киево-Печерской лавры. Националисты заявили, что акция направлена «против ФСБ». Переговоры с ними вел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Спустя некоторое время активисты С14 разблокировали вход.