Русская церковь не рассматривает переход на григорианский календарь

Русская православная церковь не рассматривает вопрос перехода на григорианский календарь и считает подобные изменения нецелесообразными. Об этом «Известиям» рассказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Этот вопрос нельзя рассматривать вне связи с нашей историей в ХХ веке. Когда после 1917 года начались гонения на веру и Церковь, раздававшиеся тогда предложения о переходе на григорианский календарь стали рассматриваться большинством верующих как символ компромисса с безбожной властью, а потому были отвергнуты. <…> Думаю, что еще не пришло время обсуждать вопрос о календаре, да и целесообразность изменений в этой области неочевидна», — сказал митрополит.

Он добавил, что Церковь до сих пор тяжело переживает убийства тысяч новомучеников, происходившие в XX веке.

Также митрополит Ювеналий сообщил о намерении Русской православной церкви и дальше способствовать духовному образованию студентов светских вузов и рассказал об отношении Церкви к кампании Минздрава по популяризации посмертного донорства. Для читателей «Известий» он поведал свою рождественскую историю.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Еще не пришло время обсуждать вопрос о григорианском календаре»