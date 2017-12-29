«Еще не пришло время обсуждать вопрос о григорианском календаре»

Будет ли Русская православная церковь поддерживать кампанию Минздрава по популяризации донорства? Почему так затягивается признание подлинности царских останков? Зачем студентам светских вузов духовное образование? На эти и другие вопросы «Известий» ответил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

— Мы беседуем с вами в разгар подготовки к Новому году. Но из-за того, что Церковь и государство используют разные календари, мы празднуем Рождество после Нового года, а Новый год отмечаем во время Рождественского поста. Какова вероятность того, что Русская православная церковь когда-нибудь перейдет на григорианский календарь?

— Этот вопрос нельзя рассматривать вне связи с нашей историей в ХХ веке. Когда после 1917 года начались гонения на веру и Церковь, раздававшиеся тогда предложения о переходе на григорианский календарь стали рассматриваться большинством верующих как символ компромисса с безбожной властью, а потому были отвергнуты. Мы до сих пор тяжело переживаем трагические события минувшего столетия, когда тысячи и тысячи новомучеников были жестоко убиты, отдали жизнь за Христа. Думаю, что еще не пришло время обсуждать вопрос о календаре, да и целесообразность изменений в этой области неочевидна.

— На недавно прошедшем Архиерейском соборе в очередной раз обсуждали екатеринбургские останки, но решение по ним Церковью пока не принято. И похоже, все сомнения связаны с событиями 20-летней давности. В январе 1998 года Борис Немцов, его советник Виктор Аксючиц и следователь Владимир Соловьев встречались с патриархом Алексием II и рассказывали ему о работе правительственной комиссии и ее выводах. И Соловьев, и Аксючиц говорят, что патриарх ответил: «Вы меня убедили». Но через несколько дней вы заявили, что результаты исследований «нельзя принять с абсолютной достоверностью». А потом Синод постановил, что решение комиссии «вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе». Что произошло в январе 1998-го и почему так резко изменилась позиция Церкви относительно подлинности останков?

— Что касается упомянутой встречи, то я в ней не принимал участия, а потому и не могу дать какой-либо комментарий. Относительно вопроса о екатеринбургских останках в целом скажу, что признание их Церковью в качестве мощей царственных страстотерпцев выходит далеко за рамки внутриведомственного диалога. Речь идет о почитании святых со стороны миллионов православных людей. Перед лицом такой ответственности становится очевидным, что допустить ошибку нельзя. Лучше сто раз всё проверить, развеять все имеющиеся сомнения и опровергнуть контрдоводы, дабы в мире и согласии, с пользой для духовной жизни людей принять окончательное решение.

— Духовное образование всё глубже проникает в светские школы и вузы. Намерена ли Церковь и дальше продолжать эту линию? И нужно ли это делать в рамках светских учебных заведений?

— Мы намерены продолжать церковно-школьное соработничество. Это было отмечено недавним Архиерейским собором. Оно широко востребовано обществом, о чем, в частности, свидетельствовали только что завершившие свою работу XV Московские областные Рождественские чтения. Православная культура является неотъемлемой частью нашего общего наследия, и мне непонятно, почему учащиеся светских учебных заведений должны быть искусственно отгорожены от этих знаний.

— Каков дальнейший сценарий развития отношений с Украинской православной церковью?

— Украинская православная церковь в соответствии с Уставом Русской православной церкви является самоуправляемой с правами широкой автономии (гл. 10, ст. 1). Мы глубоко озабочены тем сложным положением, в котором сегодня эта Церковь находится. Ее храмы подвергаются насильственному захвату, планируется ее законодательная дискриминация. Мы молимся о наших братьях и привлекаем к их бедам внимание мирового сообщества.

— Сейчас Минздрав начал кампанию по популяризации посмертного донорства. Развитие трансплантологии в нашей стране тормозится из-за настороженного отношения общества к донорству. Между тем донорство хорошо развито в католических странах. И это — одна из заслуг католической церкви, поскольку в свое время донорство поддержал папа римский Иоанн Павел II. Готова ли РПЦ активно поддержать Минздрав?

— В самом факте посмертного донорства может найти выражение заповедь Спасителя о жертвенном милосердии. Однако для того чтобы начинания в данной области смогли быть реализованы и имели благие результаты, необходимо создание соответствующего законодательства и административных механизмов, которые будут исключать широкий спектр возможных злоупотреблений.

— Каково отношение Церкви к расшифровке генома человека, к генетической корректировке, к продлению жизни с помощью современных технологий? И что вы думаете об искусственном интеллекте, когда человек, по сути, присваивает себе функции Творца и создает неорганические формы жизни?

— Развитие науки можно только приветствовать, если оно способствует благу. Что касается искусственного интеллекта, то вне зависимости от достижений в данной области наивно полагать, что человек действительно сможет стать Богом. Думается, что духовная задача, стоящая перед каждым, лежит в другой плоскости: никогда не забывать о вере, жертвенности, смирении и любви. Если слова 50-го псалма: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12) станут определять внутреннюю жизнь человека, то и его исследовательская деятельность будет служить прославлению Творца и служению добру.

— Что для вас означает Рождество, какие у вас детские воспоминания об этом празднике?

— Мое детство прошло в Ярославле в тяжелые для Церкви годы. Большинство храмов были закрыты, и на праздник войти в церковь было очень трудно из-за многолюдства. Я вырос в верующей семье и потому с ранних лет храню в сердце рождественское ощущение радости и счастья.

— Под Рождество обычно случаются чудеса. Есть ли у вас такая история для читателей «Известий»?

— Слушайте. В конце декабря состоялось ежегодное собрание Московской епархии. Первоначально мы проводили его в Успенском храме Новодевичьего монастыря, но со временем места стало не хватать. Собирались в больших подмосковных соборах. Но и этого оказалось недостаточно. В 2017 году собрание провели в большом спортивном комплексе города Видное. Там не только собралось всё наше духовенство, но и присутствовали активные миряне, участвующие в образовательной, миссионерской и благотворительной деятельности. Для меня, управляющего Московской епархией сорок лет, — это настоящее чудо расцвета церковной жизни и торжество православия.