Мединский назвал условия передачи Исаакиевского собора РПЦ

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может быть передан в управление Русской православной церкви, только если РПЦ возьмет на себя обслуживание, содержание и реставрацию храма.

В интервью «России 1» Мединский подчеркнул, что «важно, не кто будет содержателем здания», а «кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей».

Напомним, в январе 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Решение о передаче собора Церкви вызвало неоднозначную общественную реакцию.



