Радикалы сорвали на Украине мероприятие в память блокадного Ленинграда

Украинские радикалы в Днепре (Днепропетровск) сорвали проведение памятного мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«Несколько часов назад в Днепре радикалы сорвали мирное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском горсовете», — написал Викул в Facebook.

К своему посту депутат приложил фото боевиков в балаклавах, назвав их «новыми героями Украины», воюющими со стариками и детьми. Викул уточнил, что в памятном концерте принимали участие 65 ветеранов, а также дети, подготовившие для ветеранов праздничную программу.

Напомним, 25 января украинские радикалы напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.