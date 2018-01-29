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Радикалы сорвали на Украине мероприятие в память блокадного Ленинграда

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Фото: Global Look Press/Nazar Furyk
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Украинские радикалы в Днепре (Днепропетровск) сорвали проведение памятного мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«Несколько часов назад в Днепре радикалы сорвали мирное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском горсовете», — написал Викул в Facebook.

К своему посту депутат приложил фото боевиков в балаклавах, назвав их «новыми героями Украины», воюющими со стариками и детьми. Викул уточнил, что в памятном концерте принимали участие 65 ветеранов, а также дети, подготовившие для ветеранов праздничную программу.

Напомним, 25 января украинские радикалы напали на часовню православной церкви в центре Киева, срезав циркулярной пилой информационный стенд часовни Украинской православной церкви Московского патриархата.

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