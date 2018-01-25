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Радикалы ворвались в редакцию «Союза православных журналистов» в Киеве

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Фото: TASS/Jaap Arriens
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Украинские радикалы ворвались в редакцию издания «Союз православных журналистов», располагающуюся в центре Киева. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что около 30 радикалов из организации С14 вошли в офис редакции и не давали работать сотрудникам сайта издания.

«Было около 30 человек. Они вошли в офис редакции и начали кошмарить сотрудников, которые в тот момент находились в помещении», — рассказали сотрудники сайта.

После этого агрессивные молодые люди заявили, что в офисе находится «экстремистская литература», забрали жесткий диск одного из компьютеров и покинули помещение до приезда полиции.

Ультранационалистическую организацию С14 связывают с националистической партией «Свобода» Олега Тягнибока. Организация была создана в 2010 году как молодежное крыло партии. При этом известность получила во время госпереворота 2014 года на Украине, когда участники С14 начали отслеживать и избивать всех, кто был не согласен с майданом и кого они считали «сепаратистами».

В начале января в Киеве радикалы движения «Черный комитет» облили здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве красной краской, выкрикивая экстремистские лозунги. После этого они заблокировали вход в здание цепями и расклеили антироссийские листовки.

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