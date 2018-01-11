Украинские радикалы разграбили церковь в Одесской области. В Черноморске неизвестные ворвались в Свято-Покровский храм. Вандалы вскрыли ящики с пожертвованиями. Хулиганы сломали алтарные двери, выпили церковное вино. Ранее антицерковные акции прошли в Киеве. Радикалы взяли в кольцо Киево-Печерскую лавру. Активисты обвиняли священников в укрывательстве сотрудников ФСБ. Националисты жгли файеры и даже устроили потасовку. Священники в ответ пели молитвы, пока активистов не разогнала полиция.