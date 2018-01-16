Прямой эфир

В Киеве усилили охрану Российского центра науки и культуры

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины усилили охрану здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве после серии нападений радикалов.

Как уточнили источники «Известий» в Верховной раде, силовикам поступил приказ взять ситуацию под контроль, в частности из-за того, что к ней приковано внимание ОБСЕ.

«Центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, мы радикалов не боимся», — сказал «Известиям» глава центра Константин Воробьев.

В рождественскую ночь активисты радикального движения «Черный комитет» облили здание красной краской и выкрикивали экстремистские лозунги. 13 января радикалы заблокировали вход в здание цепями и расклеили антироссийские листовки.

Подробнее — в материале «Известий»: Вопреки вандалам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Чернигове вандалы закрасили таблички православного храма
В Днепре осквернили памятник героям Октябрьской революции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017