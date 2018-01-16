В Киеве усилили охрану Российского центра науки и культуры

Власти Украины усилили охрану здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве после серии нападений радикалов.

Как уточнили источники «Известий» в Верховной раде, силовикам поступил приказ взять ситуацию под контроль, в частности из-за того, что к ней приковано внимание ОБСЕ.

«Центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, мы радикалов не боимся», — сказал «Известиям» глава центра Константин Воробьев.

В рождественскую ночь активисты радикального движения «Черный комитет» облили здание красной краской и выкрикивали экстремистские лозунги. 13 января радикалы заблокировали вход в здание цепями и расклеили антироссийские листовки.

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