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В Днепре осквернили памятник героям Октябрьской революции

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Фото: Global Look Press/Martin Poole
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В украинском городе Днепр неизвестные в новогоднюю ночь облили красной краской памятник «участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе» (до 1926 года город носил это название. — Ред.).

Монумент исписан надписями на украинском языке, среди которых лозунг «Слава УПА». 

По информации СМИ, ответственность за акцию взяла на себя некая общественная организация «С14». Ее представители заявили, что акция приурочена к дню рождения Степана Бандеры, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В рамках исполнения его норм в стране снесено около 2,5 тыс. различных монументов, в том числе более 1,3 тыс. памятников Ленину. 

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