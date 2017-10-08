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Под Одессой снесли отреставрированные памятники Ленину и Калинину

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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В Одесской области власти демонтировали памятники Владимиру Ленину и Михаилу Калинину. Ранее монументы были отреставрированы за бюджетные средства. Об этом сообщает «Газета.ру».

Монументы снесли в селе Кубей Болградского района области.

«Совместными усилиями Одесской областной госадминистрации и Болградской районной госадминистрации было найдено необходимое финансирование и специальная техника, с помощью которых проведен демонтаж памятников Ленину и Калинину в селе Кубей», — говорится в сообщении районной администрации.

Работы по демонтажу завершились 6 октября.

Ранее Институт национальной памяти Украины обратился в полицию для проведения проверки, после того как стало известно, что руководство села Кубей отремонтировало памятники Ленину и Калинину за счет бюджета.

Снести памятники решили в рамках закона о декоммунизации.

Владимир Ленин — российский революционер, советский политический и государственный деятель.

Михаил Калинин — советский государственный деятель, которого называли всесоюзным старостой, занимал должность номинального главы государства в РСФСР.

Ранее сообщалось, что городской совет украинских Сумов решил переплавить памятник В.И. Ленину в скульптуру олимпийца-ходока.

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