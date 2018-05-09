Adidas удалил со своего сайта одежду с символикой СССР

Интернет-магазин компании Adidas удалил из американской версии своего сайта коллекцию спортивной формы с символикой СССР после протеста со стороны Украины и Литвы.

Пока не известно, поступит ли коллекция в продажу в дальнейшем, передает «Федеральное агентство новостей».

Украинский институт национальной памяти ранее назвал коллекцию немецкого производителя «нарушением моральных норм». МИД Литвы также выразил неодобрение одежды с гербом СССР.

Компания Adidas-Украина, в частности, получила письмо с предупреждением об ответственности в случае реализации продукции, которую бренд намеревался выпустить по случаю чемпионата мира по футболу.

В мае 2015 года на Украине начал действовать закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Аналогичный закон действует и в прибалтийской республике.