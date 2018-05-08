На Украине возмутились новыми майками Adidas с гербом СССР

Украинский институт национальной памяти считает выпуск новой коллекции Adidas с гербом СССР нарушением моральных норм.

Компания Adidas выпустила футболку с гербом Советского союза и надписью USSR. Руководитель института Владимир Вятрович заявил, что выпуск подобной коллекции одежды является нарушением моральных норм и пригрозил компании судебными исками, если продукция будет продаваться на Украине, сообщает телеканал «Звезда».

В мае 2015 года начал действовать одобренный Радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В рамках закона переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР или упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты — компартию, комсомол, пионерию. Закон также запрещает «пропаганду советской символики».

16 мая 2016 года Верховная рада Украины также приняла закон о запрете использования георгиевской ленты в стране, за изготовление и ношение данного атрибута предусматривается штраф или даже арест.