Две трети украинцев недовольны политикой властей страны

Подавляющее большинство (75,3%) жителей Украины считают, что руководство страны ведет государство в неправильном направлении и лишь 10% одобряют действия властей. Такие данные следуют из опроса, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии.

В топ-3 основных проблем, которые беспокоят население, входят: война на Юго-Востоке Украины (об этом высказались 61,7% респондентов), создание рабочих мест (33 5%) и повышение пенсий и заработных плат (31,9%).

Несколько в меньшей степени украинцы задумываются о преодолении коррупции (29%) и снижении тарифов на коммунальные услуги (19,1%), указывает «Укринформ».

В то же время только 13% опрошенных считают, что улучшение социально-экономической ситуации в Украине возможно на протяжении ближайших двух лет.

В начале мая премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна погасить огромный долг в $27 млрд. По его мнению, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие государства.