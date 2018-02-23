Протест не пройден

Ровно четыре года назад, 23 февраля 2014 года на Украине закончилась активная фаза так называемой революции достоинства — исполняющим обязанности президента страны был назначен оппозиционер Александр Турчинов. Именно этот момент — окончательное закрепление результатов государственного переворота — принято брать за точку отсчета в истории новой украинской власти. Портал iz.ru вспомнил основные лозунги протестовавших и выяснил, к чему пришло основанное на ценностях майдана современное украинское государство.

Ты помнишь, как все начиналось

В настоящий момент считается, что формальным поводом для запуска проекта «Евромайдан» стал провал соглашения об ассоциации с Европейским союзом и силовой разгон первых протестов. В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года немногочисленных молодых ребят в центре Киева разогнали с применением силы, кадры окровавленных людей облетели СМИ и стали толчком для более массовых протестов.

Отчасти это соответствует действительности, но собственно выступления студентов стали всего лишь катализатором процессов, которые готовились сильно заранее. Фактически подготовка к так называемой революции достоинства началась еще в 2012 году через актуализацию темы коррупции в окружении президента Украины Виктора Януковича. Без этой информационной составляющей майдан попросту бы не сложился.

Спустя два года — в январе 2014-го, — протест подогрели через пакет «диктаторских законов», ужесточавших ответственность граждан страны за участие в массовых протестах. Как раз после этой вехи телевизионные кадры пылающего Киева начали сопровождать любые сообщения о майдане. А уже 22 января пролилась первая кровь — после этой даты она лилась уже безостановочно, вплоть до последних дней февраля, когда список погибших перешагнул за сотню, которую Киев потом назовет «небесной».

Расследование по этому поводу ведётся до сих пор и никогда не будет закончено – слишком много свидетельств того, что расстрел организовали сами протестующие, а буквально неделю назад фактически признательные показания дали журналистам МИА «Россия сегодня» грузинские снайперы, рассказавшие, как лидеры протестующих отдавали приказы на расстрел толпы на майдане.

Печальным итогом стал полный паралич власти. Виктор Янукович, не сумевший удержать ситуацию в своих руках, спешно покинул страну. 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление о том, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы. 23 февраля обязанности президента Украины были возложены на Александра Турчинова и в стране окончательно началась новая жизнь. Какой же она получилась спустя четыре года?

Майдан Во вторник, 20 февраля, на Украине вспоминают одну из самых трагических страниц в истории евромайдана. В этот день в 2014 году в центре Киева неизвестные открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. В результате в течение одного дня погибли 53 человека Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан Массовая акция протеста к этому моменту длилась уже несколько месяцев — активисты вышли на площадь 21 ноября 2013 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан Сотрудники правоохранительных органов на улицах украинской столицы, 20 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан Один из участников акции протеста у баррикады из автомобильных покрышек Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан В середине февраля 2014-го столкновения митингующих с правоохранительными органами достигли своего пика Фото: ТАСС/Евгений Малолетка Майдан 18 февраля в городе подожгли несколько автомобилей, несколько сотрудников полиции получили пулевые ранения, 19 февраля в Киеве ввели режим контртеррористической операции Фото: ТАСС/Максим Никитин Майдан Сторонники оппозиции несут раненого во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан 20 февраля на Институтской улице неустановленные снайперы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и митингующим. Этот день стал самым кровопролитным за всё время евромайдана Фото: РИА Новости/Андрей Стенин Майдан Врачи оказывают помощь раненым в одном из зданий, захваченных протестующими в столице Украины Фото: TASS/ZUMAPRESS/Emeric Fohlen Майдан Массовые протесты на улицах города, 20 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Алексей Фурман Майдан Крест, установленный на улице Грушевского в Киеве в память о погибших во время столкновений Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Борьба с коррупцией

Борьба с коррумпированным режимом Виктора Януковича — это самый главный, постулирующий лозунг майдана. Немалая часть нынешних лиц украинской власти первый политический капитал заработали себе именно на этой благодатной теме. Достаточно вспомнить, что журналист (а сейчас депутат рады) Мустафа Найем был одним из организаторов проекта журналистских расследований «STOP коррупции». Собственно, немудрено, что лозунг (во многом, правда, справедливый) о «бандитской власти» Януковича в конечном счете стал центральным звеном пропаганды майдана.

В итоге сразу после переворота на Украине при непосредственной поддержке Европы и США появилась масса организаций, провозглашающих своей конечной целью борьбу с коррупцией. Это и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), и Национальное агентство противодействию коррупции (НАПК), а также Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Должен был появиться даже специализированный антикоррупционный суд, однако его создание затянулось.

Что интересно, количество антикоррупционных органов никак не сказалось на качестве борьбы с этим явлением. Собственно, даже пресловутая стена на границе с Россией, с помпой поименованная «Европейским валом», в полной мере прочувствовала на себе признаки борьбы с коррупцией. На выделенные полтора миллиарда рублей (680 миллионов гривен) правительство Арсения Яценюка сумело построить всего 300 километров забора из проволочных панелей. Первоначальный проект предусматривал стену высотой до шести метров с рвами, следовой полосой и патрулями.

майдан_2 Судно с углем из ЮАР прибыло в украинский порт Фото: ТАСС/Верещагин Архип

Еще один крупный коррупционный скандал новой украинской власти связан с импортным углем и сопровождающей его финансовой формулой «Роттердам+». Напомним, Украина теперь активно замещает донецкий антрацит африканским. А ТЭС, чтобы компенсировать разницу в цене, используют для расчёта себестоимости упомянутую формулу: стоимость угля на бирже в Роттердаме плюс стоимость транспортировки. Только вот журналисты постоянно писали о том, что до транспортной блокады Донбасса никакого импортного угля на украинских ТЭС не сжигалось и только за 2016 год ТЭС получили более 20 миллиардов рублей (10 миллиардов гривен) коррупционного дохода.

Лучше всего говорят об украинской борьбе с коррупцией рейтинги: в исследовании Тransparency International Украина продолжает соседствовать со странами Африки ближе к концу списка (131 место в 2017 году). Более того, средняя сумма взятки после майдана выросла.

«На кону миллиарды долларов, большая часть которых выкачана с государственных предприятий. И следы этой коррупции ведут к бизнес-кругам президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка», – писала в 2016 году Washington Post. А представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли и вовсе заявил, что украинская коррупция пугает потенциальных инвесторов гораздо больше, чем боевые действия на Донбассе. От Украины сейчас попросту устали: буквально на днях в ЕС заявили о закрытии проекта модернизации украинских КПП на границе со странами ЕС, под которые последний выделял немалое финансирование с 2014 года. Оказалось, что миллионы евро попросту разворованы.

Добровольческий бандитизм

Другим итогом майдана стало появление на Украине добровольческих батальонов — вооруженных радикалов, достигающих своих идеологических или экономических целей под маской патриотизма. Именно на майдане началось их первичное формирование – на основе так называемых сотен майдана, или отрядов самообороны. Впрочем, занимались они не только самообороной, но и банальным грабежом: в марте 2014 года вооруженные группы отрядов самообороны захватили 43 автомобиля марки КамАЗ, попутно заняв дома и квартиры видных представителей режима Януковича.

Когда закончились активы бывших чиновников, патриотическая общественность переключилась на имущество простых жителей Донбасса. Уже совсем скоро режим ограниченного действия законов на Украине привел к появлению откровенно бандитских структур — во всяком случае, добровольческие батальоны «Донбасс», «Азов» и «Торнадо» за минувшие четыре года успели прославиться не только грабежами, но и жестокими убийствами, пыткам, изнасилованиями и похищениями людей. «За 20 лет службы в уголовном розыске и последние три года своей службы на охваченной войной Донетчине, я до этого не видел, чтобы преступники так издевались над мирными жителями нашей страны. Их трудно назвать просто преступниками, это отбросы. Пострадавших убивали зверски, как скот», – подчеркивал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, комментируя задержание бойцов батальона «Донбасс».

майдан_3 Бойцы батальона “Азов” Фото: РИА Новости/Александр Максименко

«Торнадо» — самый знаменитый и характерный украинский батальон. Его расформировали ещё в 2015 году после громкого скандала с изнасилованиями и убийствами мирных жителей. Приговор бойцам этой военизированной структуры суд был вынужден зачитывать в закрытом режиме, поскольку подробности этого дела заставили служителей Фемиды объявить процесс закрытым.

Лучше всего это дело охарактеризовала депутат Верховной рады Татьяна Чорновол. «Когда были арестованы командиры «Торнадо», у них были изъяты мобильные телефоны. Там мы нашли страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео различных сексуальных оргий, изнасилований. Причём скажу, что там были даже младенцы. Я так понимаю, что мать с этим младенцем заставляли это делать под угрозой смерти её ребёнка», – рассказала в эфире народный избранник, забыв упомянуть о том, что во время майдана сама поддерживала неофициальные структуры, руками которых провозглашалась революция достоинства.

Красное на черном

Возрождение украинской нации — еще один важный лозунг майдана. Все эти годы в стране сосуществовали фактически два подвида украинского национализма. Первый имел скорее фольклорный характер: основывалась эта идеология на поддержке языка и национальных традиций, и часто носила довольно мирный характер. Второй — до майдана считался очень маргинальным, немногочисленные на тот момент последователи этого подвида почитали бойцов дивизии СС «Галичина» и выдвигали агрессивные лозунги нацистского характера. 2014 год поменял их местами.

Потешный Институт национальной памяти, который со второй половины 2000-х забавлял украинцев и россиян предложениями снести все памятники советского периода и переименовать все города и улицы, в которых прослеживается общее советское прошлое, внезапно стал влиятельной структурой. И получил возможность реализовать все свои предложения. Теперь на Украине на государственном уровне отмечается два Рождества, причем католическое 25 декабря едва ли не с большим размахом, чем православное. Естественно, для новой украинской власти уже не существует Дня Победы – вместо этого предложено «по-европейски» отмечать день памяти и примирения. Он существует с 2015 года, но пока без статуса государственного праздника.

майдан_4 Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во Львове Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

Неукраинская культурная сфера на Украине стремительно сужается. Уже с нынешнего года ребёнка нельзя будет отдать в русскоязычную школу или класс – таких школ и классов попросту не станет. «Как мы можем выжить? Если мы будем от рождения учить детей тому, что у нас сосед – наш враг», – объясняет задачу заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Впрочем, в министерстве образования уже давно утвердили проведение тематических уроков об истории Украинской повстанческой армии (УПА) и методах её разведки. Организация, которую недавно в Польше признали виновной в геноциде поляков, предлагается детям как образец для подражания.

Хуже всего в этом смысле территориям Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной. Если жители центральных и западных областей ещё могут хотя бы нейтрально относиться к прославлению УПА, то юго-восточной части Украины приходится мириться с тем, что детей в школе воспитывают в духе ненависти ко всему русскому. Избежали этого только уехавшие из Украины навсегда, жители самопровозглашённых республик (и платят за это высокую цену) и жители Крыма, которым удалось избежать вторжения украинского национализма только благодаря воссоединению с Россией.

Порог бедности

Пожалуй, самой сложной для обычных украинцев проблемой революции достоинства стала нищета. Исполняя условия кредитной линии МВФ, новые украинские власти были вынуждены резко поднять тарифы на коммунальные услуги. С 2013 года газ подорожал в шесть раз, горячая вода – в 5,5 раза, стоимость отопления выросла в отдельных случаях более, чем в четыре раза.

При этом прослеживается и рост заработных плат — например, в 2017 году правительство Украины с помпой увеличило минимальную оплату труда в два раза — до 6400 рублей (3200 гривен). При этом средняя зарплата к концу 2017 года достигла 17600 рублей (8800 гривен) — в пересчете на современный курс это примерно на сто долларов меньше, чем в конце 2013 года. В итоге доля расходов на жилищно-коммунальные услуги выросла с 10 процентов до 35 процентов от месячного дохода среднего украинца.

Несколько смягчают ситуацию жилищные субсидии (государство берёт на себя часть расходов, если они больше определённого процента от месячного дохода семьи). Согласно данным официальной статистики (Госстат), их сегодня получают 7,7 миллиона семей, то есть примерно половина домохозяйств Украины. Её средний размер невелик, около двух тысяч рублей (одна тысяча гривен) в месяц. Но даже этого достаточно, чтобы довольно неожиданно влиять на рынок труда. Уже многие работодатели столкнулись с массовыми отказами украинцев устраиваться к ним на работу из-за выплаты «белой» зарплаты: как правило её размер достаточен для того, чтобы семья лишилась субсидии.

Отдельной категорией стали пенсионеры — до уровня 4900 (2450 гривен) рублей средняя пенсия выросла только осенью прошлого года. До того момента из 3600 рублей дохода (1800 гривен) пенсионеры платили до 2600 рублей (1300 гривен) только за отопление однокомнатной квартиры.

В целом, даже очевидные результаты революции достоинства описать в рамках одного материала довольно сложно: одна только война в Донбассе поменяла мировоззрение целого поколения граждан страны и заслуживает отдельной хронологии. О том, как изменилось отношение украинцев к европейским ценностям и большим протестным акциям можно писать целые тома исследований. К слову, эти настроения чувствуют и в администрации президента страны — в украинском информационном поле уже появляются рассуждения о том, что майдан организовала Россия. И это, к сожалению, не предел безумия.