Госдеп призвал Киев в годовщину майдана проводить реформы

Госдепартамент США призвал власти Киева в годовщину стрельбы на майдане в Киеве сконцентрироваться на проведении реформ. Об этом сообщила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить усилия, чтобы реализовать глубокие, всеобъемлющие и актуальные реформы, которые необходимы для строительства стабильной, демократической, процветающей и свободной страны», — приводит ее слова «РИА Новости».

Хизер Науэрт выразила поддержку «европейскому выбору Украины», однако отметила, что для выполнения «обещаний майдана» требуется предпринять еще много шагов.

Сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на «режим» предыдущего президента республики Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.