МИД РФ призвал Украину положить конец выходкам националистов

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван 19 февраля в МИД РФ после нескольких нападений на здание Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

«[Ему] был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве», — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что «к украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине».

18 февраля украинские националисты разгромили офис Сбербанка России в центре Киева, а также бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике по пути к зданию Россотрудничества. Напав на здание центра, радикалы разбили окна и повредили дверь.