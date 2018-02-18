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Радикалы грозят новыми погромами российских объектов на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Лидер радикальной группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал организовать новые нападения на российские представительства на территории Украины.

В воскресенье, 18 февраля, сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине майдана.

Радикалы, выкрикивая антироссийские и оскорбительные лозунги, нанесли ущерб зданиям Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.

«Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур «страны-агрессора», — приводит слова Коханивского «Федеральное агентство новостей».

При этом он отметил, что никто из участников нападений на представительства организаций РФ не был арестован.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу,17 февраля, на здание Россотрудничества также было совершено нападение. Погром во внутренних помещениях и надругательство над флагом России устроили представители запрещенного в РФ «Правого сектора», а также члены националистической организации С14.

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