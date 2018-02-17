Косачев обвинил Порошенко в призыве к нападению на Россотрудничество

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что президент Украины Петр Порошенко и местные чиновники несут ответственность за нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве.

По словам сенатора, призыв украинского лидера повсеместно «убрать с глаз долой российские флаги» послужил предпосылкой для атаки на представительство организации.

«Именно созданием атмосферы истерики по поводу несуществующей российской агрессии поощряются бандиты, вершащие свои «подвиги» в обстановке не только безнаказанности, но и негласного поощрения», — написал Косачев на своей странице Facebook.

Таким образом, отметил сенатор, президент Украины «де-факто разделяет ответственность за это преступление с подонками», непосредственно совершившими нападение.

Как сообщал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, на здание Россотрудничества в Киеве напали украинские радикалы, среди которых были представители запрещенного в России «Правого сектора».

Националисты устроили погром во внутренних помещениях, расписали своими лозунгами стены, повредили экспозицию памяти Шаляпина и осквернили государственный флаг РФ.

Видео произошедшего было опубликовано в Facebook.

Полиция, которая прибыла на место инцидента, не стала вмешиваться в происходящее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уже заявила, что в ближайшее время российские дипломаты обратятся по поводу этого акта в ОБСЕ.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, в свою очередь, сообщила, что российская сторона предпримет все необходимые шаги по дипломатическим каналам в связи с нападением. Сотрудникам представительства предписали в понедельник, 19 февраля, не выходить на работу, передает «РИА Новости».