Лавров рассказал о раздражении Запада действиями киевских властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад раздражен действиями киевских властей, из-за которых на Украине установился высокий уровень коррупции и усилились радикальные настроения.

По его словам, западные власти раздражены тем, что в стране наблюдается разгул преступности и коррупция, а также тем, что власть находится не в руках президента, а у влияющей на него «партии войны», среди членов которой наблюдаются откровенные неонацисты, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сергей Лавров прокомментировал вопрос о размещении миротворцев ООН на Украине и заявил, что он должен решаться совместно с реализацией Минских договоренностей.