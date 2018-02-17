Лавров прокомментировал вопрос о размещении на Украине миротворцев ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о размещении миротворцев ООН на Украине должен решаться совместно с реализацией Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

Лавров отметил, что одобрившая Минские соглашения резолюция обязательна к исполнению, а появление миротворцев в зоне конфликта зависит от тех, кто всё еще не дал ни одной поправки к проекту резолюции, внесенной Россией, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ пояснил, что Минские договоренности соблюдаются при участии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Опасения за безопасность этих наблюдателей возникали давно, и президент РФ Владимир Путин предложил дать им легкое вооружение. ОБСЕ сочла это невозможным, так как у них не было практики вооруженных миротворческих операций.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля, обсудили размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе.