Прямой эфир

Лавров прокомментировал вопрос о размещении на Украине миротворцев ООН

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о размещении миротворцев ООН на Украине должен решаться совместно с реализацией Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

Лавров отметил, что одобрившая Минские соглашения резолюция обязательна к исполнению, а появление миротворцев в зоне конфликта зависит от тех, кто всё еще не дал ни одной поправки к проекту резолюции, внесенной Россией, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ пояснил, что Минские договоренности соблюдаются при участии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Опасения за безопасность этих наблюдателей возникали давно, и президент РФ Владимир Путин предложил дать им легкое вооружение. ОБСЕ сочла это невозможным, так как у них не было практики вооруженных миротворческих операций.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля, обсудили размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров и Климкин не достигли договоренностей на встрече в Мюнхене
Лавров и Климкин проводят встречу на полях конференции в Мюнхене

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017