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Лавров и Климкин не достигли договоренностей на встрече в Мюнхене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главы МИД России и Украины не смогли достигнуть договоренности относительно миротворческой миссии в Донбассе и освобождения пленных. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы обсудили вопрос Совместного центра по контролю и координации, возможности, как он может возобновить работу, поскольку российских представителей там нет… Второй важной темой после освобождения заложников была тема миротворческой операции… Пока мы не договорились ни о чем. Российская точка зрения другая. Будем работать дальше», — приводит слова украинского дипломата телеканал «112».

Как сообщал портал iz.ru, встреча Сергея Лаврова и Павла Климкина прошла в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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