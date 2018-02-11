Лавров рассказал об общении с Климкиным на русском языке

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что общается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным по телефону и во время встреч на русском языке. Министр обратил внимание, что и Климкин с ним говорит на русском языке.

«Да, он (Климкин. — Ред.) родом из Курска», — сказал Лавров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире «России 1».

Телефонные переговоры между Лавровым и Климкиным состоялись 15 января.

Ранее украинская рада приняла закон, предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Ранее сообщалось, что заговорившую с президентом Украины Петром Порошенко по-русски журналистку не пустят на его брифинги