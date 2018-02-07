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Климкин рассказал о беспомощности законов Польши перед исторической правдой

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Фото: ТАСС/Str
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Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал польский закон о холокосте, заявив, что Польше в вопросе исторической правды законодательные акты не помогут. Историческая правда не имеет национальных границ, добавил министр.

Об этом Климкин написал в среду, 7 февраля, на своей странице в Twitter.

«Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том и в другом случае законодательные акты не помогут Польше», — написал Климкин, не уточняя, что конкретно он имеет в виду.

Во вторник польский лидер Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской» идеологии, отрицании Волынской резни, сообщал портал iz.ru. Законом также предусмотрена ответственность за утверждение, что поляки помогали нацистам во время Второй мировой войны и за высказывания «польский лагерь смерти». Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что главная цель нового закона — это не допустить искажения истории.

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