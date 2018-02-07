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В Польше демонтирован памятник благодарности Красной армии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Памятник благодарности Красной армии снесен в польском городе Дембица. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсула РФ в Кракове Александра Минина.

Отмечается, что инцидент произошел еще 3 февраля.

«В городе Дембица Подкарпатского воеводства в минувшую субботу был демонтирован памятник благодарности Красной армии», — рассказал Минин.

Снос осуществлен в соответствии с законом о запрете коммунистической пропаганды.

10 января стало известно, что в польском Щецине отправят на металлолом памятник советским воинам.

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