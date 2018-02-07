В Польше демонтирован памятник благодарности Красной армии
Памятник благодарности Красной армии снесен в польском городе Дембица. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсула РФ в Кракове Александра Минина.
Отмечается, что инцидент произошел еще 3 февраля.
«В городе Дембица Подкарпатского воеводства в минувшую субботу был демонтирован памятник благодарности Красной армии», — рассказал Минин.
Снос осуществлен в соответствии с законом о запрете коммунистической пропаганды.
10 января стало известно, что в польском Щецине отправят на металлолом памятник советским воинам.