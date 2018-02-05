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Премьер Польши объяснил необходимость «антибандеровского» закона

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Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk
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Главная цель польского закона об Институте национальной памяти — не допустить искажения истории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Законопроект предлагает карать в уголовном порядке отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам. По ключевой статье, запрещающей пропаганду взглядов украинских националистов, пресса назвала документ «законом о бандеровской идеологии».

«Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп», — говорится в видеообращении премьера, опубликованном его канцелярией.

Моравецкий подчеркнул, что отрицание холокоста является фальсификацией истории, как и умаление ответственности настоящих авторов преступлений. «Мы хотим бороться с ложью в любом виде», — резюмировал политик.

Как писал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин обвинил власти Польши в построении «исторической мифологии».

Закон еще не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Польши Анджей Дуда.

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