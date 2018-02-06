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Президент Польши подписал закон о холокосте

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz
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Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, сообщает Польское агентство печати.

Документ предусматривает наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, которые власти страны считают ложными. 

Кроме того, акт отрицает Волынскую резню и вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.

По ранее заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, главная цель нового закона — это не допустить искажения истории.

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