Президент Польши подписал закон о холокосте

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, сообщает Польское агентство печати.

Документ предусматривает наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, которые власти страны считают ложными.

Кроме того, акт отрицает Волынскую резню и вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.

По ранее заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, главная цель нового закона — это не допустить искажения истории.