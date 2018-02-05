Рада готовит ответ на польский «антибандеровский» закон

Постановление Верховной рады не будет симметричным ответом на польский «закон о бандеровцах», заявила депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

Сам закон об Институте национальной памяти был одобрен сенатом Польши 1 февраля. Он предусматривает введение уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Акт вступит в силу, если его подпишет президент Польши Анджей Дуда.

«Ключевой момент в нашем проекте: мы не отвечаем симметрично, тем не менее, считая, что решение польского парламента не было мудрым. Оно, напротив, усиливает эскалацию, подрывает традиционные конструктивные отношения с Варшавой», — приводит слова Залищук украинское издание «Страна».

Она пояснила, что постановление содержит призыв к Анджею Дуде ветировать закон. По словам нардепа, в раде также осуждают ограничение дискуссии относительно холокоста, поскольку ответственность за преступления против человечества должна быть индивидуальной, а не коллективной.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он пояснил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы.