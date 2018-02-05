Прямой эфир

Рада готовит ответ на польский «антибандеровский» закон

0
Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постановление Верховной рады не будет симметричным ответом на польский «закон о бандеровцах», заявила депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук.

Сам закон об Институте национальной памяти был одобрен сенатом Польши 1 февраля. Он предусматривает введение уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Акт вступит в силу, если его подпишет президент Польши Анджей Дуда.

«Ключевой момент в нашем проекте: мы не отвечаем симметрично, тем не менее, считая, что решение польского парламента не было мудрым. Оно, напротив, усиливает эскалацию, подрывает традиционные конструктивные отношения с Варшавой», — приводит слова Залищук украинское издание «Страна».

Она пояснила, что постановление содержит призыв к Анджею Дуде ветировать закон. По словам нардепа, в раде также осуждают ограничение дискуссии относительно холокоста, поскольку ответственность за преступления против человечества должна быть индивидуальной, а не коллективной.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он пояснил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Польши объяснил необходимость «антибандеровского» закона
Киев отреагировал на польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017