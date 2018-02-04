Генерал Украины: украинцы в Польше могут «схватиться за колы»

Работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты. Об этом заявил бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук.

Комментируя принятый в Польше закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии», он отметил, что в истории есть много примеров уничтожения поляками украинцев.

«Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, «а может, с ними что-то будет». Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных», — заявил Кузьмук в эфире канала «112 Украина».

Как сообщал портал iz.ru, сейм Польши в конце января одобрил закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Украинские власти выразили протест в связи с решением Варшавы. Министр иностранных дел страны Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии», отметив, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым, заявил, что он противоречит провозглашенным принципам стратегического партнерства между Киевом и Варшавой и призвал польские власти к диалогу по этому вопросу.