Тиллерсон предупредил о пагубных последствиях польского закона о холокосте

Вашингтон разочарован решением властей Польши принять закон об уголовной ответственности за обвинение народа страны в причастности к холокосту. Как отметил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, эта инициатива пагубно отразится на свободе слова.

«Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству… Реализация этого закона негативно влияет на свободу слова и научных исследований», — говорится в заявлении главы американской дипломатии на сайте Госдепартамента.

Рекс Тиллерсон также отметил, что лучшими способами борьбы с заблуждениями являются открытые дебаты и образование.

Ранее 6 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что собирается подписать закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовное наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти», а также распространение других фактов об участии Польши в холокосте. Кроме того, инициатива вводит ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.