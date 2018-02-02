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Климкин предрек раскол Европы при отмене санкций к РФ

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Фото: ТАСС
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Полная или частичная отмена европейских экономических санкций в отношении РФ приведет к расколу Европы, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

«Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность», — заявил министр.

Даже частичная отмена ограничительных мер будет воспринята как «слабость Запада и приведет к расколу Европы», сказал Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Газета отмечает в этой связи, что накануне федеральное правительство ФРГ не поддержало инициативу ряда восточных земель о снятии санкций с РФ. 

Как писал iz.ru, в декабре Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода.

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