Климкин предрек раскол Европы при отмене санкций к РФ
Полная или частичная отмена европейских экономических санкций в отношении РФ приведет к расколу Европы, считает глава МИД Украины Павел Климкин.
«Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность», — заявил министр.
Даже частичная отмена ограничительных мер будет воспринята как «слабость Запада и приведет к расколу Европы», сказал Климкин в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Газета отмечает в этой связи, что накануне федеральное правительство ФРГ не поддержало инициативу ряда восточных земель о снятии санкций с РФ.
Как писал iz.ru, в декабре Евросоюз продлил санкции в отношении России на полгода.