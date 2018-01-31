Германия потребовала согласовать с ЕС санкции США против России

Санкции США против России должны в будущем согласовываться с Евросоюзом, так как не должны затрагивать европейский бизнес, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

«Мы заявляли, что у нас есть сомнения относительно этого американского закона, они [санкции] сохраняются, и мы будем в дальнейшем призывать представителей США и конгресс к тому, чтобы санкции против РФ вводились в тесной координации с Европой», — приводит слова Бройля ТАСС.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин подтвердил в среду, что в результате введения новых санкций США могут пострадать совместные проекты РФ с третьими странами, однако правительство России работает над тем, чтобы минимизировать потери.

«Введением санкционных мер против наших партнеров из третьих стран или простой угрозой этого их хотят заставить делать болезненный выбор — прекратить сотрудничество с нами или оказаться отлученными от американского рынка и доллара», — сказал Панкин «Интерфаксу».

Напомним, 30 января минфин США опубликовал список имен высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России, которые могут попасть под санкции Вашингтона. В список также вошли представители российского бизнеса.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил во вторник, что новые санкции США против России будут введены «в ближайшее время», через несколько месяцев или через месяц.