США подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада»

Новые антироссийские санкции будут вводиться в связи с публикацией так называемого «кремлевского доклада». С таким заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава ведомства отметил, что сотрудники ведомства «приложили большие усилия», чтобы составить доклад, секретная часть которого содержит сотни страниц.

«Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями», — приводит ТАСС слова Мнучина.

Министр финансов пообещал, что проект новых антироссийских санкций будет готов в ближайшее время.

«Кремлевский доклад» был опубликован в ночь на 30 января. В документе упоминаются более 200 российских граждан, против которых могут ввести санкции.