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Матвиенко рассказала о влиянии санкций на ее жизнь

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что попадание в санкционный список США никак не сказалось на ней как на частном лице, но осложнило работу в качестве председателя Совфеда в сфере международной дипломатии.

Матвиенко рассказала об отсутствии у нее счетов и недвижимости за рубежом, а также отметила, что не планирует личных поездок в Соединенные Штаты. 

«Счетов и недвижимости за рубежом у меня не было и нет. Родных и близких тоже. Личные поездки в эту страну в планах на будущее отсутствуют. Словом, на моей жизни как частного лица включение меня властями США в санкционный список никак не сказалось», — приводит ее слова «РИА Новости»

В интервью агентству Матвиенко напомнила, что в 2015 году не смогла принять участие в работе IV Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в Нью-Йорке под эгидой Межпарламентского союза, несмотря на то что была приглашена на мероприятие. 

По словам спикера Совфеда, власти США тогда выдали ей визу, не позволявшую полноценно участвовать в работе форума.

«По сути, это был акт дискриминации не только меня лично, но и российского парламента в целом, неприемлемый для любого уважающего себя государства. Естественно, пребывать в США, будучи ущемленной в правах, я отказалась», — отметила Матвиенко. 

Как сообщал портал iz.ru, председатель Совета Федерации также рассказала в интервью о планируемом Россией ответе на публикацию Вашингтоном «кремлевского доклада» — списка государственных деятелей и бизнесменов из РФ, которые могут в будущем попасть под санкции США. 

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